Рауфоглу: Хельсинкская комиссия США проведёт слушания по поводу антиамериканского поворота Грузии


03.09.2025   11:04


Вашингтонский журналист Алекс Рауфоглу сообщает, что двухпартийная комиссия Конгресса США — Хельсинкская комиссия проведёт слушания по поводу антиамериканского поворота Грузии.

Слушания называются «От партнёра к проблеме: антиамериканский поворот Грузии» и назначены на 10 сентября.

Выступят:
• Президент Саломе Зурабишвили
• Тинатин Хидашели, бывший министр обороны Грузии
• Люк Коффи, старший научный сотрудник, Центр Европы и Евразии, Институт Хадсона

В описании встречи:
«Ранее Грузия была ключевым партнёром США и маяком свободы на Кавказе. Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» возвращает страну в орбиту влияния России и углубляет отношения с Китаем и другими противниками США. В последние годы «Грузинская мечта» подорвала грузинские институты и ещё больше ослабила суверенитет страны, привлекая китайские инвестиции и одновременно блокируя доступ американских компаний к торговле через Средний коридор и к редкоземельным металлам Центральной Азии. Оппозиция была заключена в тюрьму, мирные протестующие подвергались насилию, а власть после выборов, широко признанных незаконными, удерживалась силой. Эти события угрожают интересам США в регионе.

На этих слушаниях будут рассмотрены глобальные последствия скатывания Грузии в авторитаризм. Свидетели также обсудят варианты политики США, включая принятие двухпартийного Закона MEGOBARI, чтобы поддержать народ Грузии в его стремлении сохранить независимость и долгосрочные взаимовыгодные отношения с США».


