Посол Грузии в Ватикан вручил копии верительных грамот Генсеку по иностранным делам Мальты

03.09.2025 12:18





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии при Святом Престоле (Ватикан) Давид Меквабишвили вручил копии верительных грамот Генеральному секретарю по иностранным делам Суверенного Военного Ордена Святого Иоанна Мальтийского, Его Превосходительству Джампаоло Кантини.



После вручения копий верительных грамот состоялась встреча посла Грузии с Генеральным секретарем Мальтийского Ордена.



На встрече обсуждались существующие дружественные отношения между Грузией и Мальтийским Орденом и перспективы их углубления.



Особое внимание было уделено текущей ситуации на оккупированных территориях Грузии и политике правительства Грузии, направленной на мирное восстановление территориальной целостности.



Генеральный секретарь Мальтийского Ордена пожелал новому послу успехов и выразил желание посетить Грузию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





