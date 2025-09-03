Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии в Ватикан вручил копии верительных грамот Генсеку по иностранным делам Мальты


03.09.2025   12:18


Чрезвычайный и полномочный посол Грузии при Святом Престоле (Ватикан) Давид Меквабишвили вручил копии верительных грамот Генеральному секретарю по иностранным делам Суверенного Военного Ордена Святого Иоанна Мальтийского, Его Превосходительству Джампаоло Кантини.

После вручения копий верительных грамот состоялась встреча посла Грузии с Генеральным секретарем Мальтийского Ордена.

На встрече обсуждались существующие дружественные отношения между Грузией и Мальтийским Орденом и перспективы их углубления.

Особое внимание было уделено текущей ситуации на оккупированных территориях Грузии и политике правительства Грузии, направленной на мирное восстановление территориальной целостности.

Генеральный секретарь Мальтийского Ордена пожелал новому послу успехов и выразил желание посетить Грузию.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна