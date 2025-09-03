Парламент Грузии готовится утвердить отчет комиссии Цулукиани на фоне акций протеста

Парламент Грузии, контролируемый «Грузинской мечтой», в среду утвердит отчет временной следственной комиссии, созданной для расследования и обличения действий Михаила Саакашвили и Единого Национального движения в период пребывания у власти.



На основании отчета комиссии правительство «Грузинской мечты» через Конституционный суд планирует добиться запрета «Единого Национального движения», а также других оппозиционных партий.



После создания комиссии ее функционал был расширен — кроме периода 2003-2012 годов, ее компетенция была расширена до изучения действий оппозиционных политиков по настоящее время.



Слушания по отчету комиссии проходили на фоне акции протеста на проспекте Руставели. В течение дня полиция задержала более 23 участников акции, которые опротестовывали выводы комиссии по августовской войне 2008 года.



Глава комиссии Тея Цулукиани заявила сегодня в парламенте, что ряд НПО Грузии, а также партии и коалиции «Национальное движение», «За перемены», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» «препятствуют формированию здоровой политической системы».



По ее словам, «в 2012–2025 годах Грузии постоянно приходилось сталкиваться с таким вызовом, как многочисленные попытки изменить конституционный строй путем насилия, главными исполнителями которых были деструктивная оппозиция и финансируемые из-за рубежа неправительственные организации».



Отчет возглавляемой Цулукиани комиссии состоит из 473 страниц.



Среди основных выводов комиссии:

- «Революция роз» расценивается как государственный переворот и в итоге как захват власти Михаилом Саакашвили;



- во время правления Саакашвили в стране существовала «систематическая и системная практика пыток и бесчеловечного обращения» с задержанными и заключёнными. Жестокое обращение носило массовый характер, было возведено в ранг государственной политики и сопровождалось «террором при соучастии высокопоставленных чиновников».



- «режим Саакашвили» массово нарушал право на неприкосновенность частной жизни — посредством незаконного прослушивания, слежки и распространения компрометирующих материалов. В отчёте говорится о существовании «чёрного архива» с секретными записями, которые могут использоваться в политических целях до сих пор.



- часть отчета посвящёна коррупции и «бизнес-рэкету»: комиссия утверждает, что коммерческий TBC Bank, его руководители — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и ряд сотрудников, участвовали в одной из схем бизнес-рэкета, которому содействовало «Нацдвижение».



- комиссия обвиняет Михаила Саакашвили и «Национальное движение» в том, что они с 2004 года предпринимали шаги, которые наносили ущерб территориальной целостности Грузии и мирному процессу в отношении Цхинвальского региона и Кодорского ущелья. В отчете говорится, что в августе 2008 года грузинская армия оказалась «в руках политиков», далеких от военных вопросов, которые, надеясь на помощь внешних сил и, игнорируя мнение грузинских военных, начали наступление на Цхинвали. Действия Саакашвили и его команды, утверждает комиссия, создали основные предпосылки для действий России в 2008 году.





