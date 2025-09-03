Мэрия Тбилиси с 2026 года начнет программу по замене исторических аварийных зданий

03.09.2025 14:09





С 2026 года в исторической части Тбилиси начнется программа замены аварийных зданий и сооружений.



Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства, в рамках программы при 100%-ном согласии населения муниципалитет полностью выкупит у частных собственников недвижимость, расположенную в историческом ареале.



«В соответствии с нашим обещанием, данным четыре года назад, мы начали масштабную программу замены аварийных многоквартирных домов. Проект успешно реализуется. Он стал ярким примером того, как государство и граждане вместе, в партнерстве и доверии, могут достичь значительных результатов. Именно опираясь на этот опыт, мы начинаем еще один очень важный проект, идея которого принадлежит вице-мэру Георгию Ткемеладзе. А именно — замена аварийных зданий в историческом Тбилиси. Аварийные здания и сооружения в исторической части Тбилиси представляют собой важнейший вызов. Это не только вопрос безопасности. Это также вопрос идентичности нашего города, его истории и культурного наследия. Именно поэтому для нас было важно найти правильный и долгосрочный путь решения этой проблемы. Мы разработали новую программу, которая заработает с 2026 года и которая от начала до конца основана на справедливости и защите интересов населения. Согласно этому порядку, муниципалитет при полном, 100%-ном согласии населения полностью выкупит у частных собственников недвижимость, расположенную в историческом ареале», — отметил Каха Каладзе.



По его информации, выкупаемое имущество будет оцениваться по рыночной стоимости, что обеспечит справедливый выкуп и защиту экономических интересов населения.



«Освобожденные территории будут подготовлены для инвестиционных целей таким образом, чтобы сохранить историческую идентичность города, но параллельно создать новые возможности для развития. Это очень важная программа. Уверен, она будет успешно реализована, и многие люди воспользуются этой возможностью. Таким образом, мы достигнем двух важнейших целей: позаботимся о безопасности каждого гражданина и защите собственности и, одновременно, сохраним уникальность и аутентичность наших исторических ареалов», — заявил мэр столицы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





