Михаилу Саакашвили «шьют» бессрочное заключение?
03.09.2025 15:19
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили может грозить бессрочное заключение. Такое предположение по итогам работы специальной следственной комиссии, сделал спикер Парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, "прежний режим виновен в многочисленных преступлениях и действиях, направленных против страны и её граждан".
460-страничный доклад охватывает события 2004-2012 годов и рассматривает деятельность как самого Саакашвили и высших должностных лиц того времени, так и партии "Единое Национальное Движение".
Сейчас Саакашвили отбывает наказание сроком в 9.5 лет, но ещё продолжается рассмотрение в судах еще нескольких дел.
