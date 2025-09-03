Михаилу Саакашвили «шьют» бессрочное заключение?

03.09.2025 15:19





Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили может грозить бессрочное заключение. Такое предположение по итогам работы специальной следственной комиссии, сделал спикер Парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, "прежний режим виновен в многочисленных преступлениях и действиях, направленных против страны и её граждан".



460-страничный доклад охватывает события 2004-2012 годов и рассматривает деятельность как самого Саакашвили и высших должностных лиц того времени, так и партии "Единое Национальное Движение".



Сейчас Саакашвили отбывает наказание сроком в 9.5 лет, но ещё продолжается рассмотрение в судах еще нескольких дел.







