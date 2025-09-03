Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Михаилу Саакашвили «шьют» бессрочное заключение?


03.09.2025   15:19


Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили может грозить бессрочное заключение. Такое предположение по итогам работы специальной следственной комиссии, сделал спикер Парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, "прежний режим виновен в многочисленных преступлениях и действиях, направленных против страны и её граждан".

460-страничный доклад охватывает события 2004-2012 годов и рассматривает деятельность как самого Саакашвили и высших должностных лиц того времени, так и партии "Единое Национальное Движение".

Сейчас Саакашвили отбывает наказание сроком в 9.5 лет, но ещё продолжается рассмотрение в судах еще нескольких дел.


