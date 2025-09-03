11 задержанных на Руставели говорят о ненадлежащем обращении со стороны полиции - Аппарат омбудсмена

03.09.2025 16:15





Народный защитник Леван Иоселиани комментирует события, произошедшие вчера во время протестов у здания Тбилисского городского суда и на проспекте Руставели, и распространяет заявление по этому поводу.



Как говорится в заявлении, распространенном аппаратом омбудсмена, представители Народного защитника посетили задержанных в административном порядке на проспекте Руставели 11 лиц, которые сообщили о возможном превышении силы, словесных оскорблениях и ненадлежащем обращении со стороны полиции.



«Народный защитник в пределах своих полномочий имеет доступ к материалам завершённых уголовных дел. Соответственно, Народный защитник по собственной инициативе или на основании обращения заинтересованных лиц продолжает оценку завершённых в Тбилисском городском суде или других текущих уголовных дел и изучит факты нарушения процессуальных прав, гарантированных законодательством Грузии.



Кроме того, минувшей ночью представители Народного защитника посетили 11 лиц, задержанных в административном порядке на проспекте Руставели.



Задержанные сообщили о возможном превышении силы, словесных оскорблениях и ненадлежащем обращении со стороны полиции. У нескольких из них отмечались видимые телесные повреждения, в основном отёки, покраснения и кровоподтеки на конечностях. В настоящее время представители Народного защитника продолжают визиты с целью посещения задержанных. Народный защитник предримет соответствующие правовое реагирование по фактам ненадлежащего обращения и продолжит мониторинг текущего судопроизводства.



Кроме того, Народный защитник заостряет внимание на грубом отношении и применении силы со стороны полицейских к участникам протеста при их задержании и вновь напоминает правоохранительным органам, что сила, применяемая в ходе полицейских действий, должна быть пропорциональной и необходимой. После дополнительного изучения Народный защитник осуществит соответствующее реагирование по данному вопросу, - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





