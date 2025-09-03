Каладзе: Грузия сделает все для дальнейшего углубления отношений с Китаем

«Грузия сделает всё для углубления отношений с Китаем, заявления конкретных конгрессменов основаны на лжи и содержат клевету», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Каладзе задали вопрос, связанный с запланированными слушаниями по Грузии в Хельсинкской комиссии, куда в качестве свидетелей приглашены Саломе Зурабишвили, Тина Хидашели и Люк Коффи, а также о части заявления Хельсинской комиссии, где говорится: «Грузия когда-то была ключевым партнёром США и маяком свободы на Кавказе. Сегодня правящая партия «Грузинская мечта» возвращает страну на орбиту России и углубляет отношения с Китаем и другими противниками США».



«Вся Грузия знает, кто такие «агентура», что они представляют и с кем борются. Что касается отношений с Китаем, стратегические отношения с этой страной очень важны. Другие страны мира стремятся иметь дружественные отношения с Китаем. Важно использовать те возможности, которые есть у Китая. Грузия сделает всё, чтобы наши отношения углубились, чтобы наши экономики сблизились. Заявления конкретных конгрессменов основаны на лжи и содержат клевету. Несколько дней назад президент также опубликовала письмо, где видно, каковы наши устремления и главная цель — начать отношения с чистого листа», — заявил Каха Каладзе.





