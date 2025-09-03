|
Тбилисский суд приговорил 11 участников проевропейских акций к тюремным срокам
03.09.2025 16:44
Судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили вынесла приговор 11 участникам проевропейских акций, обвинённым в «групповом насилии», в том числе актёру Андро Чичинадзе и комику Онисе Цхададзе.
Как и в случае с восемью другими демонстрантами, их обвинение было переквалифицировано: всех признали виновными по статье 226 УК Грузии – «Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них».
Приговор – два года лишения свободы – вынесен в отношении:
Андро Чичинадзе
Онисе Цхададзе
Гурама Мирцхулава
Луки Джабуа
Джано Арчая
Руслана Сивакова
Реваза Кикнадзе
Георгия Теришвили
Валери Тетрашвили
Сергея Кухарчука
Ираклия Керашвили
Рассмотрение дел демонстрантов, задержанных по уголовным статьям в конце 2024 года, подходит к завершению. Накануне обвинительные приговоры были вынесены девяти лицам, в том числе россиянину Антону Чечину, обвинённому в хранении наркотиков. Сегодня утром ещё одного участника проевропейских акций, Сабу Схвитаридзе признали виновным по статье 120 УК («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») и приговорили его к двум годам тюрьмы.
