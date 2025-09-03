Кобахидзе представил сотрудникам ведомства нового главу СГБ Мамуку Мдинарадзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил сотрудникам Службы государственной безопасности нового руководителя ведомства — Мамуку Мдинарадзе.



Глава правительства подчеркнул высокую квалификацию и профессионализм Мамуки Мдинарадзе, а также поблагодарил бывшего руководителя СГБ Анри Оханашвили за проделанную работу.



«Дальнейшее укрепление Службы государственной безопасности — наш главный приоритет. В это дело Анри Оханашвили внёс очень важный вклад, и я хочу выразить ему величайшую благодарность. Он является исключительно добросовестным и честнейшим человеком и именно так руководил деятельностью службы всё это время. Хочу представить господина Мамуку Мдинарадзе, который на протяжении всех этих лет был одним из выдающихся лидеров правящей команды и по разным направлениям успешно обеспечивал продвижение, развитие, вносил важный вклад в развитие нашей страны, в укрепление её безопасности. Он долгие годы успешно работал в правоохранительных структурах и, соответственно, обладает именно тем профессиональным опытом, который очень поможет ему в успешном руководстве этой службой», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Руководитель СГБ поблагодарил правительство и парламент Грузии за оказанное доверие. Мамука Мдинарадзе акцентировал внимание на роли службы в эффективной борьбе с вызовами, стоящими перед страной.



«Сегодня наша страна успешно стремится занять своё особое место на мировой карте. Если наша служба не займёт в этом процессе соответствующего места, эта попытка может оказаться тщетной. То, к чему стремятся господин Бидзина Иванишвили, господин Ираклий Кобахидзе и другие лидеры страны вместе с нами, нуждается в укреплении, и в деле этого укрепления ни одно ведомство, ни одна служба не играет такой роли, как Служба государственной безопасности. В этом у меня будет надежда на каждого из вас», — отметил Мамука Мдинарадзе.



Анри Оханашвили, который был назначен советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности, поблагодарил главу правительства и пожелал успехов новому руководителю службы.



«Для меня было честью и особой ответственностью служить вместе с вами для защиты национальных интересов нашей страны. Поэтому хочу ещё раз выразить особую благодарность господину премьер-министру за эту возможность. С Мамукой мы давно идём вместе по парламентской жизни. Нам приходилось работать плечом к плечу в самых сложных ситуациях, и из всех трудных обстоятельств мы всегда выходили достойно и в соответствии с национальными интересами страны. Вдвойне радостно, что господин Мамука избран руководителем Службы государственной безопасности, и я уверен, что он со всеми своими качествами, умениями, профессионализмом и патриотизмом, которые он не раз подтверждал, достойно будет руководить этой службой вместе с вами», — отметил Анри Оханашвили.





