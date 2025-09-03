Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве и провести в Украине референдум по территориям

03.09.2025 19:16





Президент России Владимир Путин позвал президента Украины Владимира Зеленского на переговоры в Москву. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай. «Я никогда не отказывался от этого, если встреча будет хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным результатам. Кстати говоря, [президент США] Дональд [Трамп] попросил меня, если это возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву», — заявил Путин.



Одновременно он усомнился, «есть ли какой-то смысл» в такой встрече, и вновь намекнул на «нелегитимность» Зеленского. «В соответствии с Конституцией Украины… никаких способов продления полномочий президента не предусмотрено. Вообще никаких. Избрался на 5 лет. 5 лет прошло — всё», — отметил Путин. По его словам, «есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся, но это не значит, что полномочия президента пролонгируются» — они передаются спикеру Верховной Рады.



«Что нужно сделать действующим властям? Если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования, они должны провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям — любые — решаются только на референдуме», — добавил Путин. Вместе с тем он заметил, что плебисцит невозможен при военном положении, а если Киев его все же отменит, тогда придется проводить выборы. «И этот процесс будет длиться бесконечно… Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации, так скажем аккуратно, проводить встречи», — заключил Путин.



На личных переговорах президентов России и Украины настаивал Дональд Трамп. Он занялся этим вопросом после того, как лично встретился с ними двумя по очереди 15 и 18 августа и принял европейских лидеров вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.



Однако эта инициатива, по сути, была отвергнута Москвой, которая выставила дополнительные условия. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что такая встреча возможна лишь после «детальной проработки» повестки, но Путину нужно «ясное понимание», что подпись под мирным соглашением «поставит легитимное лицо», а полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года.



Зеленский подчеркивал, что готов к переговорам с Путиным в любом формате, но предпочел бы, чтобы они проходили с участием Трампа. «Мы рассчитываем, что партнеры помогут добиться хотя бы минимально конструктивной позиции от Москвы», которая «посылает негативные сигналы» по поводу возможной встречи, отмечал он.



26 августа Трамп заявил, что трудности с завершением войны между Россией и Украиной вызваны «масштабным межличностным конфликтом». По его словам, Путин отказывается от прямого контакта с Зеленским, так как тот ему «не нравится».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





