Предвыборный штаб Кахи Каладзе возглавит Леван Мачавариани
03.09.2025 21:17
Официально открылся избирательный штаб кандидата в мэры от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Информацию об этом распространяет «Грузинская мечта».
Избирательный штаб открыл сам кандидат в мэры, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и председателем парламента Шалвой Папуашвили.
Выступая, Каха Каладзе поблагодарил тбилисцев и правящую политическую команду за поддержку и сотрудничество.
«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра, председателя нашей партии, за поддержку и сотрудничество, которые он оказывает проектам, реализуемым в нашем городе. Без этой поддержки было бы невозможно говорить о развитии города. Я уверен и верю, что совместными усилиями мы сможем достойно справиться со всеми вызовами, стоящими не только перед столицей, но и перед страной в целом. С нашим единством, единым духом мы обязательно преодолеем все вызовы», - сказал Каха Каладзе.
В качестве руководителя избирательного штаба кандидат в мэры столицы представил Левана Мачавариани и отметил, что избирательный штаб станет местом, где любой житель Тбилиси сможет поделиться своими идеями.
На открытии предвыборного штаба присутствовали соратники и сторонники Кахи Каладзе, а также представители сфер бизнеса, спорта и культуры.
