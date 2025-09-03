|
Скандально известный начальник полиции Батуми переведн на другую должность
03.09.2025 21:51
Иракли Дгебуадзе, который после задержания Мзии Амаглобели в здании полиции в присутствии нескольких сотрудников оскорблял ее, больше не является начальником батумской полиции.
По информации «Батумелеби», Дгебуадзе переведен в Тбилиси и назначен руководителем полицейских атташе. Исполняющим обязанности начальника батумской полиции в настоящее время является Гоча Ванадзе. Он был заместителем Иракли Дгебуадзе и выступал ложным свидетелем по «делу Мзии Амаглобели».
Пресс-центр МВД до сих пор не предоставило официальной информации о кадровых изменениях.
Иракли Дгебуадзе признан пострадавшим по «делу Мзии Амаглобели»: по словам начальника полиции, в результате пощечины он испытал боль. Однако на видеокадрах, снятых «Батумелеби», видно, как во время задержания Мзии Амаглобели Иракли Дгебуадзе оскорбляет её и угрожает.
По словам Мзии Амаглобели, после задержания в здании департамента полиции Дгебуадзе плюнул ей в лицо, а также не позволял пить воду и пользоваться туалетом. Прокуратура не расследовала факт бесчеловечного обращения со стороны начальника полиции.
На проевропейских акциях задержанные также неоднократно обвиняли Иракли Дгебуадзе в физическом насилии и бесчеловечном обращении. Ни один из этих случаев прокуратурой расследован не был.
