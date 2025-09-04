Омбудсмен надеется, что оправдательный приговор Нике Кация способствует развитию судебной практики

04.09.2025 10:03





Народный защитник Грузии приветствует оправдательный приговор вынесенный Ники Кация Тбилисским городским судом 3 сентября. Как отмечается в заявлении Народного защитника, в случаях, когда сотрудники правоохранительных органов имеют объективную возможность получить нейтральные доказательства, включая видеозаписи, во время обыска, но не делают этого, а обвинение, по сути, основано только на показаниях сотрудников полиции, это не может считаться практикой, соответствующей правам человека:



«24 февраля 2025 года Народный защитник представил в Тбилисский городской суд заключение Amicus Curiae по делу об обвинении Ники Кация, в котором указал на необходимость соблюдения стандартов Конституционного суда и Европейского суда по правам человека для обеспечения беспристрастности доказательств при личном досмотре…



Народный защитник надеется, что оправдательный приговор Нике Кация, Георгию Ахобадзе и Тевдоре Абрамову будет способствовать установлению обязанности полиции получать беспристрастные доказательства и формированию разумной судебной практики», — говорится в заявлении.



Напомним, журналист Ника Кация был арестован 7 декабря 2024 года. Ему было предъявлено обвинение по статье 260 (6) Уголовного кодекса, которая подразумевает незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. Преступление предусматривает от 8 до 20 лет или пожизненное заключение. Он был признан судом невиновным и был освобожден из зала заседаний по решению судьи Тамар Мчедлишвили.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





