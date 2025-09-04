Радио Свобода: Еврокомиссия недовольна ответом Грузии по риску утраты безвиза с ЕС

04.09.2025 10:26





Еврокомиссии недовольны объяснениями правительства Грузии в ответ на предупреждение о возможности утраты безвизового режима с ЕС в случае невыполнения рада условий. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на источник в Брюсселе.



В распоряжении РС оказался 55-страничный документ, который посол Грузии в Брюсселе Вахтанг Махароблишвили направил Еврокомиссии 31 августа, в последний день установленного срока.



В нем дипломат утверждает, что Тбилиси «твердо привержен евроинтеграции», ссылаясь на «реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией» и даже на отдельные международные рейтинги. Однако текст полон политизированными формулировками вроде «элитные НПО», «нецелевое использование иностранной помощи… для поддержки революционных сценариев» и «гарантия суверенного права регулировать внутренние дела». Такие формулировки посол использует, пытаясь оправдать принятие законов об «иноагентах» и «защите семейных ценностей», более известный как «анти-ЛГБТ закон».



В Брюсселе ранее их называли «репрессивными», отмечая, что они «несовместимы с евроинтеграцией страны». Но доклад уверяет: принятие этих законов «направлено на укрепление демократической подотчетности, защиту национальной идентичности, содействие социальной сплоченности и повышение институциональной прозрачности».



«Они прислали нам ответы, не подкрепленные аргументами… Они не ответили на наши опасения», – сказал источник Радио Свобода, комментируя отчет.



14 июля Еврокомиссия предупредила Тбилиси о риске лишиться безвиза в случае невыполнения ряда условий. Среди них – отмена законов об «иноагентах» и «ЛГБТ-пропаганде», защита свободы собраний и выражения мнений.



По действующим правилам, ЕС может задействовать механизм приостановки безвиза с какой-либо страной при серьезныех нарушениях прав человека и международного права. Инициировать процесс может одно из 27 государств-членов ЕС или же Европейская комиссия.



Механизм запускается квалифицированным большинством стран-членов (не менее 15 стран). Он может действовать от одного года до трех лет. После истечения этих сроков возможно либо возобновление, либо окончательное аннулирование безвиза.





