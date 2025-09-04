Хабеишвили: Приближается полная капитуляция режима Иванишвили

04.09.2025 11:25





«Приближается полная капитуляция режима Иванишвили, все — на улицу, с флагами», — об этом член «Национального движения» Леван Хабеишвили пишет в социальной сети.



По его словам, 4 октября — это день победы.



«Возжелавшие депутатских мандатов, с безумными, перекошенными лицами, шаркая и пробиваясь сквозь полицейский кордон, продирались вперёд. Свесившие язык на плечо «милиционеры» угрюмо сопровождали их и, не касаясь дорогой брендовой одежды, пытались «героически» принять на себя брошенные яйца и ругань. Представителя «власти», делегации, плюнувшего в душу Анцухелидзе и растоптавшей имена героев, защищал рядовой жандарм — истекающий потом, измученный. Близится полная капитуляция режима Иванишвили, и даже сквозь аромат «Диора» этот запах пробивал себе дорогу и отражался негативом на лице офицера рядовой жандармерии. 4 октября — день победы, все на улицы, с флагами», — пишет Хабеишвили.





