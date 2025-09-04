Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Хабеишвили: Приближается полная капитуляция режима Иванишвили


04.09.2025   11:25


«Приближается полная капитуляция режима Иванишвили, все — на улицу, с флагами», — об этом член «Национального движения» Леван Хабеишвили пишет в социальной сети.

По его словам, 4 октября — это день победы.

«Возжелавшие депутатских мандатов, с безумными, перекошенными лицами, шаркая и пробиваясь сквозь полицейский кордон, продирались вперёд. Свесившие язык на плечо «милиционеры» угрюмо сопровождали их и, не касаясь дорогой брендовой одежды, пытались «героически» принять на себя брошенные яйца и ругань. Представителя «власти», делегации, плюнувшего в душу Анцухелидзе и растоптавшей имена героев, защищал рядовой жандарм — истекающий потом, измученный. Близится полная капитуляция режима Иванишвили, и даже сквозь аромат «Диора» этот запах пробивал себе дорогу и отражался негативом на лице офицера рядовой жандармерии. 4 октября — день победы, все на улицы, с флагами», — пишет Хабеишвили.


