Что думают граждане Грузии об угрозе потери безвиза с ЕС – опрос

Большинство жителей Грузии считают, что приостановка безвизового режима с ЕС нанесет ущербгражданам страны, а ответственность за возможный сценарий возлагают на правящую партию «Грузинская мечта». Об этом свидетельствуют результаты опроса Кавказского исследовательского ресурсного центра (CRRC).



78% респондентов выбрали вариант ответа «нехорошо/пагубно», лишь 14% полагают, что отмена безвиза ничего не изменит, 5% затруднились с ответом и только 3% считают ее «хорошей/полезной». Авторы исследования отмечают: молодежь, женщины и жители столицы чаще подчеркивают негативные последствия, однако в целом в обществе наблюдается консенсус.



Чуть более половины опрошенных (51%) сказали, что будут винить «Грузинскую мечту» и ее лидера Бидзину Иванишвили, если ЕС действительно приостановит безвиз. Молодые люди (18–34 года) чаще возлагают ответственность на правящую команду, чем граждане старшего возраста. Такая же разница среди жителей столицы и регионов. Существенных различий по уровню образования в ответах не выявлено.



При этом опрос показал, что за восемь лет действия безвизового режима им воспользовались только 22% граждан. Среди молодежи (18–34 года) этот показатель достигает 33%, среди людей среднего возраста — 23%, среди старшего поколения — 12%. Мужчины чаще (26%), чем женщины (18%) выезжали в ЕС без виз, также активнее пользовались безвизом жители Тбилиси и граждане с высшим образованием.



Поддержка вступления в Европейский союз остается высокой: за членство выступают 78% опрошенных, в том числе 86% среди молодежи, 76% среди граждан среднего возраста и 71% среди старшего поколения. Различий по полу практически нет, но в столице уровень поддержки выше, чем в регионах.



Опрос был проведен 8–12 августа по заказу Фонда гражданского общества при поддержке ЕС. В нем участвовали 1 333 случайно выбранных респондента. Погрешность составляет 1,56%.



Ранее, 14 июля, Еврокомиссия предупредила Тбилиси о риске лишиться безвиза в случае невыполнения восьми условий, включая отмену законов об «иноагентах» и «ЛГБТ-пропаганде», а также защиту свободы собраний и выражения мнений.



Согласно действующим правилам, ЕС может приостановить безвиз при серьезных нарушениях прав человека и международного права. Инициировать процесс способна как Европейская комиссия, так и одно из 27 государств-членов. Решение принимается квалифицированным большинством (не менее 15 стран) и может действовать от одного до трех лет, после чего безвиз либо возобновляется, либо отменяется окончательно.





