Кобахидзе: Мы видели потерявших лицо «нацев», «орков», которые вчера проводили акцию

04.09.2025 12:45





Мы видели потерявших лицо «нацев», (прим. ред. члены «Единого национального движения») «орков», которые вчера проводили акцию, они находятся в истерическом состоянии, потеряли свое лицо, - так вчерашние события на проспекте Меликишвили грузинской столицы оценил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, власти готовы, «оказать этим людям всяческую помощь, вплоть для лечения, если они подлежат всему этому».



«Их состояние является трагическим. Обычная паства Архипо Сетури, «нацы" "титушки», «нацы-орки»- это и есть их реальное лицо. Их состояние является трагическим, мы готовы оказать этим людям всяческую помощь, вплоть до лечения, если они подлежат всему этому. Их действия действительно являются трагическими. Мне неинтересны ваши видео. Если мы захотим поговорить с Бекой Одишария, мы сами это сделаем, а вы поговорите со своими «титушками» и своими «орками».«Орки» и «титушки» – представители вашей партии, вчера действовали безнравственно, это и есть лицо вашей партии. Вы дайте оценку действиям «нацев" "орков» и «титушек», остальному я дам оценку потом»,- заявил Кобахидзе.



Напомним, что вчера, 3 сентября, представителям «Грузинской мечты», присутствовавшим на церемонии открытия предвыборного штаба кандидата на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе, пришлось покидать мероприятие под шум и выкрики участников акции протеста. Участники акции скандировали: «Рабы, рабы!», «Русские, русские!». Под тот же фон мероприятие покидали премьер-министр Ираклий Кобахидзе, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, депутаты и министры. Имела место и словесная перепалка между участниками акции и членом «Грузинской мечты» Бекой Одишария.





