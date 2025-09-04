Субари: Заключение следственной комиссии вполне достаточно, чтобы история в очередной раз осудила и приговорила режим "Национального движения"

04.09.2025





«Заключение, принятое следственной комиссией и утверждённое парламентом, является вполне достаточным для того, чтобы до октября был подготовлен конституционный иск. Иск поступит в Конституционный суд, и у суда будет достаточно доказательств, чтобы «Единое национальное движение» было осуждено как режим», — заявил вице-спикер парламента, председатель «Силы народа» Созар Субари.



Созар Субари также прокомментировал инцидент, связанный с Бекой Одишария.



«Они потеряли человеческий облик, превратились в агрессивную секту, которая не осознаёт, где живёт, что происходит в стране, что происходит вокруг них и как они потеряли человеческий облик. Просто очень жалкие — их поезд давно ушёл, а страна развивается своим путём, и этот путь — построение лучшей Грузии. Одним из шагов в этом направлении является именно заключение следственной комиссии, которое сегодня утвердил парламент. Это уже не заключение комиссии — это заключение парламента Грузии, очень серьёзный документ. Это лишь вершина айсберга, малая часть тех ужасов, которые «Единое национальное движение» совершало против грузинского народа, граждан Грузии и грузинского государства. Как в капле воды отражается океан, так и в этом заключении отражён тот ужас, который совершал режим — преступления во многих направлениях, которые режим Саакашвили совершал за девять лет своего правления и которые он продолжает совершать сегодня действиями, направленными против грузинского государства. Это заключение вполне достаточно для того, чтобы история ещё раз осудила и приговорила преступный режим Саакашвили. Вполне достаточно и для того, чтобы в октябре, когда будет подготовлен конституционный иск и он поступит в Конституционный суд, у суда было более чем достаточно доказательств для того, чтобы «Единое национальное движение» как режим, как политическое явление и как партия (а вместе с ним и его сателлитные партии) были осуждены, чтобы в будущем у них больше не было возможности разрушать грузинское государство», — отметил Созар Субари.





