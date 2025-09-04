CRRC: 78% населения считают, что отмена безвиза с ЕС будет пагубной для граждан Грузии

Согласно исследованию Кавказского исследовательского ресурсного центра (CRRC), 78% населения считают, что отмена безвизового режима со странами Евросоюза будет пагубной для граждан Грузии.



«Несмотря на то, что молодые люди, женщины и жители столицы чаще выражают мнение, что прекращение безвизового режима будет пагубным для граждан, общество в целом довольно едино во мнении, и между демографическими группами существенных различий не выявлено», — говорится в исследовании.



В случае отмены безвизового режима большинство опрошенных возлагает ответственность за это на «Грузинскую мечту» и её лидера Бидзину Иванишвили. За это высказались 51% опрошенных.



Лишь 13% опрошенных возлагает ответственность за это на Евросоюз, а на оппозицию — 5%.



Согласно исследованию, в населении Грузии по-прежнему существует высокая поддержка членства в Европейском союзе, за членство в ЕС высказались 78% опрошенных.



Для изучения общественного отношения к Европейскому союзу и визовой либерализации в населении Грузии CRRC-Georgia провел телефонный опрос по заказу Фонда гражданского общества при финансовой поддержке Европейского Союза. Опрос проводился с 8 по 12 августа 2025. На основе случайного выбора телефонных номеров было опрошено 1 333 респондента.





