В течение следующих 4 лет Тбилисская мэрия планирует провести реабилитацию ряда центральных улиц

В течение следующих 4 лет столичная мэрия планирует провести реабилитацию трех важных проспектов и нескольких улиц. По информации мэрии, обустройство и реабилитация запланированы на улице Белиашвили и Коджорском шоссе.



Также запланирована реабилитация проспектов Руставели, Важа-Пшавела и Гурамишвили, улиц Тамарашвили, Горгасали и Годзиашвили.



С детальной информацию о предстоящих проектах представителей общества ознакомил заммэра Ираклий Бенделиани. Он отметил, что в течение следующих 4 лет основным направлением муниципалитета будет обустройство и реабилитация дорог, мостов и разъездов, укрепление склонов, реабилитация памятников культуры, а также реализация проектов, запланированных «Тбилсервис группой», Агентством детсадов и яслей, районных управ.



«Что касается непосредственно дорог, здесь мы не имеем в виду только замену покрытия, здесь речь идет о фундаментальной, полной замене коммуникаций», - заявил Бенделиани.



По словам заместителя мэра Тбилиси, над осуществлением проектов по обустройству мостов, туннелей и укреплению склонов мэрия активно работала и в предыдущие годы, и она продолжит это делать и в течение следующих 4 лет.



«Проведена реабилитация многих мостов и туннелей, в том числе одним из самых важных проектов был автомобильный мост, соединяющий университет и Багеби.



В течение следующих 4 лет мы планируем провести полную реабилитацию мостов имени Миндели и Галактиона. Мы также собираемся осуществить реабилитацию моста Царицы Тамар. Эстакаду, ведущую к мосту, мы обновили несколько лет назад, так как она была в очень тяжелом состоянии, была угроза её обрушения. Вместе с тем, мы проведем работы по укреплению склонов вдоль автомобильной дороги в Вакийском районе, сблизи Ахалдаба. Как вам известно, на указанной территории имеют место оползневые процессы. Естественно, там постоянно осуществляется мониторинг для того, чтобы передвижение граждан было безопасным», - отметил Бенделиани.





