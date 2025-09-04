Кобахидзе пообещал, что в Грузии женщина не сможет зарегистрироваться мужчиной и наоборот

04.09.2025 14:31





Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в очередной раз прокомментировал рекомендации Брюсселя, в том числе об отмене закона «О прозрачности иностранного влияния» и законодательного пакета «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних».



«Мы ещё раз говорим европейской бюрократии: давайте сядем и поговорим. Что мешает спокойно сесть за стол переговоров и поговорить? Разумеется, ничего. Тот факт, что они отказываются садиться с нами за стол, является прямым доказательством того, что у них нет аргументов», – заявил он.



По словам главы правительства «Грузинской мечты», позиция ЕС – «позорная попытка шантажа».



«Обещаю вам: в Грузии никто не сможет прийти в Агентство гражданского реестра и оформить смену пола – если он женщина, стать мужчиной, или если мужчина – стать женщиной. Это моё обещание. Это требование они выдвигают по всей Европе. Нам говорят, что если мы не отменим закон, запрещающий, например, изменение записи о поле, то нам не дадут привилегий. Точно так же они требуют отменить закон, запрещающий однополые браки или партнёрство», – сказал он.



На реплику журналистов о том, что и без принятия этих законов смена пола и однополые браки в Грузии были невозможны, а требования ЕС сводятся лишь к защите прав человека, Кобахидзе ответил:



«Но если этот закон ничего не меняет, то зачем они требуют его отмены? Если он бесполезен, где логика? Они утверждают: вот я прихожу в реестр и должен иметь возможность записаться женщиной, а вы – мужчиной. Нам говорят, что это нарушение прав человека. Но это же позор. Есть не одна страна, которая до сих пор ведёт эту борьбу и платит за неё цену – в том числе Венгрия. Венгрии приостановили финансирование именно по двум причинам: из-за ЛГБТ-темы и из-за того, что она не принимает мигрантов. Такова сегодня сущность «глубинного государства» и управляемой им европейской бюрократии».



Отметим, что Радио Свобода ознакомилось с ответом, направленным Тбилиси Еврокомиссии по вопросу возможной отмены безвизового режима. Правительство «Грузинской мечты» представило отчёт в последний день установленного срока – 31 августа. В 55-страничном документе власти утверждают, что демонстрируют «твёрдую приверженность евроинтеграции». Источник в Брюсселе сообщил на условиях анонимности, что представленные ответы «необоснованны» и не снимают обеспокоенности Еврокомиссии.





Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, комментируя публикацию, заявил, что Брюссель превратил Радио Свобода «в собственное пропагандистское СМИ». При этом политик отметил, что у грузинской стороны не было права публиковать документ, но они «сами хотят, чтобы это стало достоянием общественности, чтобы люди увидели, какую позицию занимает грузинская власть».



«В этом отчёте описано, на каком уровне находится Грузия в отношении институциональных, законодательных и статистических критериев безвизового режима. Что касается безвизового режима, который интересует и должен интересовать добросовестных чиновников, – там описано, создаёт ли Грузия угрозу для ЕС в плане миграции, ухудшения криминогенной ситуации и так далее. В этом плане Грузия является образцовой, в том числе по вопросам реадмиссии: Грузия ведёт себя добросовестно», – отметил он.



В 2024 году грузинский парламент принял пакет законов, аналогичный российским законам о запрете «ЛГБТ-пропаганды», который серьёзно ограничивает права ЛГБТ-людей. Законы запрещают трансгендерный переход, усыновление и опеку над несовершеннолетними для однополых пар, а также проведение собраний, направленных на «популяризацию» однополых браков, трансгендерного перехода и усыновления детей однополыми парами. При этом многие вопросы, включённые в законы, уже и так находились под запретом. Более того, эти темы (например, регистрация браков) не входили в требования ЕС к грузинским властям и даже не обсуждались на местном уровне со стороны НПО или партий.



«Грузинская мечта» приняла два закона об «иноагентах». Первый называется «О прозрачности иностранного влияния», второй, который власти называют аналогом американского FARA, – «О регистрации иностранных агентов».



Международные партнёры Грузии и правозащитники считают, что эти законы ограничивают работу НПО и СМИ, создавая избыточное давление и угрозу независимости организаций.





