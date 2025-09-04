Папуашвили: Саломе Зурабишвили и Тина Хидашели едут на слушания „Хельсинкской комиссии“ для того, чтобы „совершить акт измены родине“

04.09.2025 14:39





По заявлению председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили и экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели едут на слушания «Хельсинкской комиссии» для того, чтобы «совершить акт измены родине».



По его словам, Саломе Зурабишвили, по-прежнему считающая себя президентом Грузии, «должна доказать некоторым американским сенаторам и конгрессменам, какой плохой является ее родина, когда действует в собственных интересах, а не в интересах иностранных государств».



«Саломе Зурабишвили считает себя действующим президентом Грузии, это может быть частью биполярного расстройства. Что происходит по ее мнению? – Она едет за рубеж, на встречу с 4 депутатами. Вероятно, будет публичное обсуждение. Едет она для того, чтобы объяснить им, насколько плохо то, что Грузия действует в собственных интересах, а не в интересах Америки. То есть она едет туда как свидетель, чтобы доказать нескольким американским сенаторам и конгрессменам, насколько плохой является ее страна, президентом которой она является в своих сказочных представлениях, что действует в своих, а не интересах иностранных государств. Саломе Зурабишвили является стипендиатом института Маккейна. Она на зарплате у иностранцев. Что это, если не агент?! Тина Хидашели – человек, находящийся под финансированием непризнанного Тайваня, которой платят деньги за то, чтобы она пробуждала антикитайские настроения, - два человека, едущие для совершения акта измены родине в прямом эфире. То, что Америка проводит свои интересы, это - аксиома. Ложь – то, что нам доказывали бывшие американские послы, к примеру, Дегнан, она выходила и говорила нам, что действует в интересах Грузии. Я уже рассказывал, как посол Дегнан пришла ко мне. 28 февраля, 4 день, как началась война, российские войска подошли к Киеву, пришла и категорически потребовала, выбирайте, на чьей вы стороне. Вы должны осуществить эскалацию с Россией, ввести санкции, закрыть небо. Все, кто пытался осуществить эскалацию с Россией, пытались втянуть в войну и Грузию. Все, кто говорил нам, закройте границы, требовали от нас этого. Все, кто говорил, введите визы, экономические санкции... Это инструмент эскалации и втягивания в войну. Госпожа Дегнан приходила ко мне не с автоматом в руках, вот, мол, тебе автомат, иди стреляй, но это то, что они говорили, в том числе и президент Польши, и другие, они требовали эскалации, со страной, войска которой стоят в 30 км отсюда. Разумеется, нас, напрямую, пинками пытались втянуть в эту войну»,- заявил Папуашвили.





