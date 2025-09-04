Каладзе: У нас могут быть разные взгляды, но мы должны быть выше этого

Если бы Майкл Джексон был жив, при их вовлеченности он бы заново снял Thriller, ему не понадобился ни грим, ни визажисты, ни костюмы, - указанное заявление по вчерашнему инциденту на проспекте Меликишвили города Тбилиси сделал мэр столицы Каха Каладзе.



На вопрос журналиста, какую роль во всем этом сыграл член правящей команды Бека Одишария, когда отпускал ругательства в адрес митингующих, Каладзе ответил, что ругательства и оскорбления раздавались именно со стороны собравшихся.



»Непостижимо – это обычные «титушки»! Это люди, потерявшие все, - духовность, культуру, абсолютно всё. В том состоянии, в котором они находятся, я им по-человечески сочувствую. У меня болит сердце, когда я вижу граждан страны в подобном состоянии.



Когда ты оскорбляешь человека, ругаешь его... Мы все - люди. А, что вы хотите – ругать меня и, чтобы я встал: - «Ой, дорогие, извините меня!» Какой двойной стандарт, когда человек идет и оскорбляет другого! Люди стояли, а Бека подошел к ним и начал обругивать?! Вы, просто, бессовестные, раз так лжете!



У нас могут быть разные взгляды, но мы должны быть выше этого. Мы должны уважать нашу страну, культуру, традиции и не наносить друг другу ни физического, ни словесного оскорбления. Это касается всех!», - заявил Каладзе.





