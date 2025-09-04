Папуашвили: «Нацам»-«титушкам» как всегда будет дан достойный ответ

Что мы видели вчера: собрание «орков», ругательства, насилие, фашистские выкрики, эта та Грузия, которую хочет видеть посол Германии – У Петера Фишера есть возможность отмежеваться от этого – Не сделает это?! Т. е. - он соучастник насилия, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, собрание «нацев»-орков , которое проходило вчера у предвыборного штаба «Грузинской мечты», именно то лицо, которое имеет «нацдвижение» как идеология.



Вместе с тем, Папуашвили отметил, что «на Беку Одишария орками было совершено позорное нападение. По его словам, «нацам»-«титушкам» как всегда будет дан достойный ответ.



«Вчера парламент принял постановление, касающееся оценки режима «Национального движения». Вы видели какие тяжелые факты, доказательства существуют не только по «Национальному движению» как партии, но и как идеологии. Вчера мы видели, что является их лицом - ругательства, насилие, фашистские выкрики, погоня за людьми со стороны «титушек». Этот «парад» орков был проявлением того, что делает их идеология с людьми...



Одним из организаторов этого собрания орков была экстремистская организация, представителей которой позавчера у себя принимал посол Германии в Грузии, он даже дал им интервью и позировал вместе с этими экстремистами. Выложил пост в социальной медии и заявил, что будущее Грузии в хороших руках. Что мы видели вчера: собрание «орков», ругательства, насилие, фашистские выкрики и т. д., эта та Грузия, которую хочет видеть посол Германии. Это Грузия и лицо, которое мечтает видеть посол Германии. В действительности это и есть то, что они хотят устроить в Грузии. У Петера Фишера есть возможность переварить все это и отмежеваться от этого, заявить, что он не знал, с кем имеет дело, или мы сочтем, что это целенаправленная поддержка экстремистской группы, осуществляющей дегуманизацию людей. Какая идеология занимается дегуманизацией людей, об этом я говорить не буду из-за уважения Германии. Не сделает это?! Т. е. - он соучастник насилия », - заявил Папуашвили.





