Кобахидзе: Леван Харабадзе — очень достойный человек


04.09.2025   15:21


«Леван Харабадзе — очень достойный человек» — так грузинский премьер Ираклий Кобахидзе прокомментировал назначение Левана Харабадзе на пост заместителя главы Службы государственной безопасности. Как отмечают грузинские СМИ, Харабадзе в 2009 году работал в главном управлении полиции Тбилиси и руководил разгоном граждан.

«Леван Харабадзе достойно служил стране на всех постах. Последней его должностью был пост губернатора региона Квемо Картли, до этого — в регионе Шида Картли. Он очень достойный человек. Что касается «нацев» — ищите их у себя, в вашем телеканале! Возможно, он действительно был руководителем полиции. В то время в полиции служило 25 тысяч человек, и из них более 20 тысяч были достойными людьми», — сказал Кобахидзе.

Напомним, новый руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Мамука Мдинарадзе назвал имена своих заместителей. Первым заместителем назначен Лаша Маградзе, остальные — Александр Маисурадзе, Тамаз Борашвили и Леван Харабадзе.


