Вольский: То, что делают Саломе Зурабишвили или Тина Хидашели, даже нельзя назвать достойным сожаления

«. Это неуважение к родине и политическим принципам, это прямое предательство страны», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, их цель — объявить экономическую войну и военное противостояние.



«Они не могут ответить на главный вопрос: что они будут делать в отношении России, если придут к власти? — На этот вопрос нет ответа. Их цель — объявить экономическую войну и военное противостояние. Других планов нет. Эта встреча в Хельсинкской группе также служит цели каким-то образом создать лидеров из Саломе Зурабишвили, бывшего президента, и Тины Хидашели. Создать лидеров, которые будут противостоять своей собственной стране. Они не знают ни ресурсов этих людей, ни их отношения к ним», — заявил Вольский.



Для справки, 10 сентября Хельсинкская комиссия проведёт слушания по вопросу Грузии, на которые в качестве свидетелей приглашены Саломе Зурабишвили, Тинатин Хидашели и Люк Коффи.





