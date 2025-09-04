Посол Франции Оливье Курто с супругой посетил Мтацминдский пантеон

Посол Франции в Грузии Оливье Курто в сопровождении супруги посетил Мтацминдский пантеон. Об этом сообщило посольство Франции в Грузии.



Как отмечает посольство, герои являются символами защиты идентичности и суверенитета Грузии.



«Через два дня после прибытия в Тбилиси посол Франции Оливье Курто с супругой посетили Мтацминдский пантеон, чтобы почтить память героев-основателей Грузии – место веры и памяти, возвышающееся над городом с его спокойствием и трогательной простотой.



Бойцы сопротивления, поэты и просветители, такие как генерал Георгий Квинитадзе, Эквтиме Такаишвили и Илья Чавчавадзе, отстаивали культурную самобытность Грузии и внесли уникальный вклад в независимость страны. Дань уважения их памяти, отданная послом, является отголоском его визита на прошлой неделе к своим грузинским братьям, которые покоятся во Франции, в Ле-Виль-сюр-Орж. Эти герои олицетворяют защиту грузинской идентичности и суверенитета, а также европейские устремления грузинского народа. Общая история Грузии и Франции — это общий долг верности их борьбе», — написало французское посольство.





