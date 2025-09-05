|
Кавелашвили помиловал Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе
05.09.2025 10:14
Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили помиловал лидеров партии «Сильная Грузия - Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые находились в заключении за отказ предстать перед парламентской комиссией Цулукиани.
Ранее Кавелашвили заявлял, что готов помиловать всех политиков, которые согласятся участвовать в местных выборах, запланированных на октябрь.
«Вчера завершился процесс регистрации избирательных субъектов на выборах в органы местного самоуправления. Среди зарегистрированных политических объединений есть одна партия – «Сильная Грузия – Лело», лидеры которой в настоящее время отбывают наказание в пенитенциарном учреждении за конкретное преступление.
Несомненно, что выборы в органы местного самоуправления пройдут в конкурентной среде даже в условиях их заключения. Кроме того, стоит подчеркнуть, что в целом выборы не должны становиться индульгенцией для любого политика, совершившего преступление. Нельзя также забывать и о том, что несколько недель назад соответствующие заключенные отклонили мое предложение о помиловании, тем самым попытавшись оскорбить институт президента.
Однако, несмотря на все вышеперечисленные обстоятельства, чтобы ни у кого не осталось оснований утверждать, что выборы в органы местного самоуправления проходят в условиях ограниченной конкурентности, я принял решение о помиловании двух осужденных – Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Выражаю надежду, что в будущем они продолжат свою политическую деятельность в соответствии с законом.
Призываю всех избирательных субъектов внести свой вклад «Проведению выборов в органы местного самоуправления в здоровой и мирной обстановке. Желаю успехов всем избирательным субъектам, которые с искренним желанием развития муниципалитетов и реализации интересов населения примут участие в выборах в органы местного самоуправления», — говорится в заявлении Михаила Кавелашвили.
