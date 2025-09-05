Правительство Грузии субсидирует чартерные рейсы для болельщиков на 1/8 финала Евробаскета

05.09.2025 11:34





Правительство Грузии субсидирует чартерные рейсы для болельщиков на 1/8 финала Евробаскета. Об этом сообщает правительство Грузии.



Стоимость субсидированного авиабилета в одну сторону составляет 195 евро.



«Болельщики сборной Грузии смогут приобрести субсидированные билеты на онлайн-платформе tkt.ge с 15:00.



7 сентября Тбилиси-Рига 07:00-10:25; 8 сентября Рига-Тбилиси 19:00-00:30», — говорится в заявлении правительства Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





