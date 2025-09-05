Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Цискаришвили: И Мамука, и Бадри были политзаключенными, запертыми в тюрьму по абсолютно непонятным, абсурдным обвинениям


05.09.2025   12:07


Я приветствую освобождение любого политзаключённого. И Мамука, и Бадри были политзаключёнными, запертыми в тюрьму по абсолютно непонятным, абсурдным обвинениям, - заявил генеральный секретарь «Единого национального движения» Петре Цискаришвили, откликаясь на помилование лидеров «Лело-Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Он отметил, что заявления «Грузинской мечты» о проведении выборов любого уровня в конкурентной среде были бы убедительными только если бы политики не находились в тюрьме.

«Я приветствую свободу любого политзаключённого, мы по-человечески этому очень рады. Конечно, и Мамука, и Бадри были политзаключёнными, запертыми в тюрьме по абсолютно непонятным, абсурдным обвинениям. Заявление «Мечты», в котором они подразумевают, что выборы, оказывается, должны проводиться в конкурентной среде, во-первых, это никакие не выборы, было бы убедительным только в том случае, если бы в это же время в прошлом году, в преддверии парламентских выборов, они помиловали Михаила Саакашвили, который имел бы возможность полноценно включиться в процесс парламентских выборов. Тогда я действительно бы поверил, что их политическая воля, подход и желание в том, чтобы избирательный процесс, выборы любого уровня, проходили в конкурентной среде и ни один руководитель или лидер политического движения не был заперт в тюремной камере», - сказал Петре Цискаришвили.


