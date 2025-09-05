Каладзе: Бурчуладзе и Хабеишвили поразительная «пара», как Зита и Гита

05.09.2025 14:02





Бурчуладзе и Хабеишвили – поразительная «пара», Зита и Гита. Мы никому не дадим возможности устроить какие-то беспорядки в стране, – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, откликаясь на призыв лидера «Проспекта Руставели» Пааты Бурчуладзе касательно анонсированной на проспекте Руставели акции 4 октября.



По его словам, тот, кто осмелится пойти против закона, будет строго наказан.



«Бурчуладзе и Хабеишвили – поразительная «пара», Зита и Гита. Мы никому не дадим возможности устроить какие-то беспорядки в стране. Тот, кто осмелится пойти против закона, будет очень строго наказан в рамках закона.



Что касается оппозиции в целом, можно сказать, что они очень хорошо знают, что реально происходит в стране. У них нет шансов получить определенную поддержку в обществе. «Грузинская мечта» победит во всех округах, во всех муниципалитетах, как с точки зрения мэров, так и в сакребуло», — заявил Каладзе.



Для справки, Паата Бурчуладзе выступил с заявлением и призвал общественность собраться на проспекте Руставели 4 октября. По его словам, 4 октября в 16:00 на проспекте Руставели состоится «народное собрание», на котором будет решено, что Грузия принадлежит грузинскому народу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





