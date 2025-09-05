«Федералисты»: Призываем «Лело» вернуться на рациональный путь единства

05.09.2025 14:21





«Призываем «Лело» вернуться к рациональному пути единства и дать достойный ответ народу, что они не будут участвовать в выборах», — заявила лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.



По её словам, в таком случае она готова до 4 октября не нападать на них.



«Несмотря на те огромные различия, которые существуют между «Федералистами» и «Лело», несмотря на все многочисленные противостояния между нами, мы призываем «Лело» вернуться к рациональному пути единства. Очевидно, что Иванишвили нужна легитимация фарса, называемого выборами в органы местного самоуправления. Пусть прекратят обманывать грузинский народ и участвовать в обмане народа вместе с режимом, пусть дадут достойный ответ народу, что они не будут участвовать в выборах. Это объединит оппозиционное сообщество и принесёт огромную пользу. Если они это сделают, я готова до 4 октября не нападать на них и терпеть всё это», — заявила Тамар Черголеишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





