Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Федералисты»: Призываем «Лело» вернуться на рациональный путь единства


05.09.2025   14:21


«Призываем «Лело» вернуться к рациональному пути единства и дать достойный ответ народу, что они не будут участвовать в выборах», — заявила лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.

По её словам, в таком случае она готова до 4 октября не нападать на них.

«Несмотря на те огромные различия, которые существуют между «Федералистами» и «Лело», несмотря на все многочисленные противостояния между нами, мы призываем «Лело» вернуться к рациональному пути единства. Очевидно, что Иванишвили нужна легитимация фарса, называемого выборами в органы местного самоуправления. Пусть прекратят обманывать грузинский народ и участвовать в обмане народа вместе с режимом, пусть дадут достойный ответ народу, что они не будут участвовать в выборах. Это объединит оппозиционное сообщество и принесёт огромную пользу. Если они это сделают, я готова до 4 октября не нападать на них и терпеть всё это», — заявила Тамар Черголеишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна