Посол Румынии: Мы все еще находимся на стадии обсуждения возможной приостановки безвиза

05.09.2025 14:25





«Если квалифицированное большинство государств-членов Евросоюза решит, что условия безвизового режима не выполняются, он будет приостановлен, однако пока всё ещё на стадии обсуждения», – заявил посол Румынии в Грузии Разван Ротунду.



По его словам, ответ правительства Грузии недавно был отправлен в Брюссель, и официальные лица пока не ознакомились с документом.



«Я знаю, что правительство Грузии должно было ответить до 31 августа, однако мы не видели официального ответа. Мы видим только то, о чём пишет СМИ, но нам хотелось бы ознакомиться с документом. Да, безвизовый режим включает определённые политические условия, которые должны выполняться. Если квалифицированное большинство государств-членов ЕС решит, что условия не выполняются, тогда он будет приостановлен. Однако на данный момент мы всё ещё находимся на стадии обсуждения. На данный момент мы не видели ответа правительства Грузии. Он недавно был отправлен в Брюссель, поэтому мы предпочитаем говорить после того, как ознакомимся с ответом», – заявил Ротунду.



На вопрос журналиста о том, насколько важно сохранение безвизового режима для грузинского народа, посол ответил, что на этот вопрос должны ответить сами грузины.



«Это решение грузинского народа и грузинских политиков. Думаю, это приносит большую пользу», – отметил Разван Ротунду.



Журналист также спросил посла, как он оценивает нынешнюю ситуацию в Грузии и как это влияет на инвестиции и бизнес-среду. В ответ Ротунду отметил, что в Грузии наблюдается поляризация.



«Мы действительно увидели поляризацию. Мы ожидаем англоязычную версию отчёта Венецианской комиссии. Конечно, мы принимаем собственные решения. Экономические связи и инвестиции процветают только в том государстве, которое управляется верховенством закона», – заявил Ротунду.





