Хабеишвили: Страна нуждается в революционных изменениях

Страна нуждается в революционных изменениях, чтобы вернуться в нашу европейскую семью – у грузинского народа отняли государственные институты, но не смогли отнять флаг Грузии, вокруг которого мы объединяемся. 4 октября неизбежно мирное свержение этого режима, – заявил председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



«Организатором этого дня является грузинский народ. Деятели культуры, актеры и представители различных сфер объединяются вокруг дня победы 4 октября, где нам нужно защищать главный символ, грузинский флаг. Иванишвили отнял у нас государственные институты, захватил власть, но до сих пор не смог отнять у нас флаг Грузии, и именно вокруг этого флага объединяются люди. Несмотря на разные позиции, сегодня люди проявили единство. Когда Паата Бурчуладзе сказал, что он объединит общество, вы уже увидели это объединенное общество, поэтому ответственность, которую я чувствую и разделяю, должен понимать каждый гражданин Грузии. Победа в наших руках, если те зрители, которые смотрят на нас на экранах, придут на день победы. Мирное свержение, мирная революция неизбежны, этой стране нужны революционные изменения, чтобы мы вернулись к нашей европейской семье. Мы должны бороться за освобождение наших сограждан, пока люди остаются в тюрьмах. Я оценю свободу людей только тогда, когда каждый узник совести будет свободен и ни одна мать не будет в слезах из-за того, что ее ребенок незаконно находится в заключении», – сказал Хабеишвили.





