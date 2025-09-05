Хазарадзе: «Лело — Сильная Грузия» не изменит своего решения об участии в выборах

05.09.2025 15:29





Лидер партии «Лело – Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе заявил, что партия не изменит своё решение об участии в выборах. Об этом Хазарадзе сообщил журналистам у исправительного учреждения в Рустави.



«Решение относительно участия в выборах принято «Сильной Грузией». Сегодняшнее решение президента лишь показывает, что на оппозиционный фланг могут быть привнесены хаос и противостояние. Несмотря на то, что у нас разные тактики борьбы, цель у всех одна. Эта цель — европейское будущее нашей страны, назначение новых парламентских выборов, освобождение политзаключённых и «заключённых совести». Ради этой цели «Лело – Сильная Грузия» ни на мгновение не изменяла своим принципам и будет продолжать эту борьбу. Всё остальное — я уважаю всех, но решение мы принимаем самостоятельно. Решение об участии в выборах мы приняли, когда уже находились в тюрьме», — заявил Мамука Хазарадзе.





