Хазарадзе призвал президента освободить всех политзаключенных


05.09.2025   16:50


Если в ближайшие дни т.н. президент не выпустит остальных политзаключенных, которые в заключении по абсолютно той же статье, это станет еще одной самой большой люстрацией того, что Бидзина Иванишвили, «Грузинская мечта», ее президент используют законодательство Грузии для личных интересов, - заявил журналистам один из лидеров «Лело-Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе, недавно покинувший пенитенциарное учреждение.

«Сегодняшнее освобождение меня и Бадри Джапаридзе, которого мы абсолютно не ожидали и ждали тут истечения 8-месячного срока, нас выпустили только из-за одного, чтобы произошло противостояние, чтобы вылить т.н. черный поток и пиар, чего им это не удалось, потому что то, что сегодня сделал т.н. президент – это правовой нонсенс, это манипулирование свободой людей, это попрание закона, это торговля людьми. Если в ближайшие дни т.н. президент не выпустит остальных политзаключенных, которые в тюрьме по абсолютно той же статье, это станет еще одной самой большой люстрацией того, что Бидзина Иванишвили, «Грузинская мечта», её президент используют законодательство Грузии, используют для личных интересов, и это будет еще одним наглядным примером для мира, для демократического мира, что мы должны как можно быстрее удалить этих людей от власти», - сказал Хазарадзе.


