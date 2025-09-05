Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Государство стоит на своем месте и никому не позволит свергнуть себя


05.09.2025   17:08


«Государство стоит на своём месте и никому не позволит ни мирного, ни немирного свержения», — заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста о заявлениях Пааты Бурчулладзе и Левана Хабеишвили, касающихся «мирного свержения».

По словам Кобахидзе, всё это говорит об их лице, настроении и отношении.

«Их имена сами по себе многое говорят — как можно воспринимать серьёзно разговор этих двух людей? Но, ещё раз, это показывает лицо радикальной оппозиции. Все эти годы они постоянно говорят о свержении, о революции. И пусть у них это не получается — всё равно это отражает их характер, их настрой и отношение. Так действуют иностранные агенты. Естественно, государство стоит на своём месте и никому не позволит ни мирного, ни немирного свержения. Как мы обещали обществу все эти годы, что не дадим этому возможности и выполняли это обещание, так мы обещаем и сейчас, и это обещание обязательно будет выполнено», — заявил премьер-министр.


