Гахария: Пока оппозиция воюет друг с другом, «Мечта» предает национальные интересы

05.09.2025 20:25





«Пока «Мечта» незаконно задерживает людей за их политические взгляды, оппозиция борется друг с другом за разные позиции», — написал в социальной сети председатель партии «Гахария за Грузию» Георгий Гахария.



По его словам, сейчас главное, чтобы каждый гражданин Грузии был уверен в том, что «Мечта» лишает их детей будущего.



«Поздравляю Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе со свободой! Желаю мужества и скорейшего освобождения всем политзаключённым! Пока «Мечта» незаконно задерживает людей за их политические взгляды, оккупанты благодарят «Мечту» за то, что она возлагает на Грузию ответственность за войну. В это время оппозиция борется с оппозицией – из-за другой позиции. Тем временем «Мечта» предает национальные интересы Грузии. Поэтому сейчас самое главное – убедить каждого гражданина Грузии, что «Мечта» лишает наших детей будущего», – написал Георгий Гахария.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





