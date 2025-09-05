|
|
|
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу в отношении грузинского «Акта о регистрации иностранных агентов»
05.09.2025 20:27
Страсбургский суд зарегистрировал подготовленную несколькими грузинскими неправительственными организациями жалобу в отношении «Акта о регистрации иностранных агентов», принятого парламентом Грузии. Информацию об этом распространяет неправительственная организация «Международная прозрачность - Грузия».
По данным организации, жалоба касается как «репрессивного законодательства, так и конкретных действий, начатых на основании этих законов».
«Страсбургский суд зарегистрировал жалобу против репрессивных законов, принятых за последнее время «Грузинской мечтой» для ограничения деятельности грузинских организаций гражданского общества и СМИ, включая «FARA» Иванишвили.
Жалоба касается как репрессивного законодательства, так и конкретных действий, начатых на основании этих законов. В частности, дознания, начатого Антикоррупционным бюро в отношении некоторых истцов. Мы утверждаем, что цель властей - не исполнение законов, а подавление инакомыслия и остановка нашей деятельности, чтобы мы больше не могли помогать людям. Эти законы фундаментально противоречат свободе объединений и выражения, праву на неприкосновенность частной жизни, справедливый суд и другим правам.
Жалобу в Страсбургский суд совместно подали «Международная прозрачность - Грузия», «Центр исследований экономической политики», «Центр верховенства закона», «Публика», «Европейская орбита Грузии» и «Гражданское движение за свободу»»,- говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна