Грузия направила БДИПЧ/ОБСЕ приглашение на выборы 4 октября
06.09.2025 11:20
Власти Грузии направили БДИПЧ/ОБСЕ приглашение на миссию наблюдателей на выборах в органы местного самоуправления 4 октября.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об этом на брифинге.
Как отметил Кобахидзе, он надеется, что БДИПЧ/ОБСЕ не воздержится от приглашения и направит в Грузию миссию наблюдателей.
