Грузия направила БДИПЧ/ОБСЕ приглашение на выборы 4 октября


06.09.2025   11:20


Власти Грузии направили БДИПЧ/ОБСЕ приглашение на миссию наблюдателей на выборах в органы местного самоуправления 4 октября.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об этом на брифинге.

Как отметил Кобахидзе, он надеется, что БДИПЧ/ОБСЕ не воздержится от приглашения и направит в Грузию миссию наблюдателей.


