Грузия направила БДИПЧ/ОБСЕ приглашение на выборы 4 октября

Власти Грузии направили БДИПЧ/ОБСЕ приглашение на миссию наблюдателей на выборах в органы местного самоуправления 4 октября.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об этом на брифинге.



Как отметил Кобахидзе, он надеется, что БДИПЧ/ОБСЕ не воздержится от приглашения и направит в Грузию миссию наблюдателей.







