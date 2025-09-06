ЦИК Грузии: Подача заявлений на внесение изменений в списки избирателей возможна по 16 сентября включительно

06.09.2025





По состоянию на 4 сентября по всей стране открыты и действуют 3051 избирательный участок, сообщила на брифинге в Центральной избирательной комиссии Грузии официальный представитель ведомства Натия Иоселиани.



Она отметила, что избирательная комиссия продолжает активную подготовку к муниципальным выборам 4 октября.



«Заявки на внесение изменений в список избирателей принимаются включительно по 16 сентября. Для того чтобы избиратели могли беспрепятственно и в полном объеме реализовать свое право голоса, избирательная комиссия вновь призывает избирателей своевременно перепроверить свои данные и узнать, где находится их избирательный участок.

Стоит отметить, что избиратели, проживающие в регионах компактного проживания национальных меньшинств, могут проверить свои данные в едином списке избирателей на сайте ЦИК на азербайджанском и армянском языках. Это, в свою очередь, является важным стандартом обеспечения равных возможностей.



Избиратель, который по состоянию здоровья не может явиться на избирательный участок, должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о голосовании посредством переносной урны не позднее 23 сентября», — отметила Иоселиани.







