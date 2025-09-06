|
ЦИК Грузии: Подача заявлений на внесение изменений в списки избирателей возможна по 16 сентября включительно
06.09.2025 13:48
По состоянию на 4 сентября по всей стране открыты и действуют 3051 избирательный участок, сообщила на брифинге в Центральной избирательной комиссии Грузии официальный представитель ведомства Натия Иоселиани.
Она отметила, что избирательная комиссия продолжает активную подготовку к муниципальным выборам 4 октября.
«Заявки на внесение изменений в список избирателей принимаются включительно по 16 сентября. Для того чтобы избиратели могли беспрепятственно и в полном объеме реализовать свое право голоса, избирательная комиссия вновь призывает избирателей своевременно перепроверить свои данные и узнать, где находится их избирательный участок.
Стоит отметить, что избиратели, проживающие в регионах компактного проживания национальных меньшинств, могут проверить свои данные в едином списке избирателей на сайте ЦИК на азербайджанском и армянском языках. Это, в свою очередь, является важным стандартом обеспечения равных возможностей.
Избиратель, который по состоянию здоровья не может явиться на избирательный участок, должен обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о голосовании посредством переносной урны не позднее 23 сентября», — отметила Иоселиани.
