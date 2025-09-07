Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Член ЕНД: мы ждём всю Грузию 4 октября на проспекте Руставели


07.09.2025   15:15


Одна из лидеров «Национального движения» Софо Джапаридзе призывает граждан Грузии в день выборов в органы местного самоуправления выйти на протестную акцию.

«Кобахидзе и «Грузинской мечте» стоит ожидать ещё немало сюрпризов от своих бывших, можно сказать, соратников. Конечно, я не могу говорить обо всём, но я ожидаю от них много сюрпризов в самое ближайшее время.

Итак, режим ослаблен, режим полностью исчерпал себя и нам остаётся только одно — праздновать победу Грузии, которая должна произойти 4 октября, и мы ждём всех, всю Грузию, 4 октября в 16:00 на проспекте Руставели, чтобы вместе добиться победы, которую действительно одержит наша страна», — говорит Софо Джапаридзе.

Напоминаем, что 4 октября на проспекте Руставели запланирована масштабная акция протеста. Помимо оппозиции, в митинге примут участие и граждане, которые считают, что «Грузинская мечта» лишает страну европейского будущего и предпринимает антидемократические шаги.


Источник: SOVA
