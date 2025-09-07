В Грузии началась регистрация на программы профобразования

Желающие получить профессиональное образование могут зарегистрироваться на различные образовательные программы. Регистрация возможна как на онлайн-портале vet.emis.ge, так и в профессиональных учебных заведениях, действующих по всей Грузии. Вот здесь писал о нём подробно.



Программы профессионального образования доступны гражданам любого возраста при наличии базового образования (сейчас это полных 10 классов, вместо 9). Предназначены для тех, кто хочет освоить новую профессию, сменить её и углубить свои знания в различных областях. Обучение по программам профессионального образования в учреждениях, реализующих госпрограммы, финансируется правительством.



Также ведётся регистрация на программы, реализуемые в форме обучения на рабочем месте. Этот подход предполагает разделение ответственности между образовательным учреждением и предприятием, когда определённая часть образовательных результатов, предусмотренных программой, достигается в реальной производственной среде.



олный список учреждений профессионального образования и программ, предлагаемых в 2025 году, а также инструкции по регистрации, смотрите на портале https://vet.emis.ge/#/



Для получения консультации по программам профессионального образования вы можете связаться по телефону горячей линии: +995322200220 или написать по электронной почте: [email protected]





