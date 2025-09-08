Минздрав: Частная система заместительной терапии была полностью ориентирована на легальное обеспечение наркотиками

08.09.2025 13:51





Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге после заседания правительства рассказал о реформе системы заместительной терапии.



Сарджвеладзе обратил внимание на недостатки, существующие в частной системе заместительной терапии, привёл конкретные примеры и отметил, что начало реформы было оправданным.



«Совершенно правильно была запланирована текущая реформа, которая связана, в первую очередь, с обновлением системы заместительной терапии. Премьер-министр говорил о недостатках, которые однозначно выявились в процессе реформы. Как известно, совсем недавно, 15 августа текущего года, завершился первый этап реформы, который предусматривал ликвидацию частной системы заместительной терапии и продолжение предоставления этой услуги государственными структурами. Это был важный шаг. Невооружённым глазом хорошо видно те пороки, которые сопровождали частную систему заместительной терапии. Например, была выявлена практика получения услуги одним и тем же лицом одновременно в нескольких частных пунктах заместительной терапии. Это означало, что бенефициар оставался вне контроля.



Мы выявили сотни людей, которые с первого же дня после перехода в государственную систему заместительной терапии потребовали трёхкратного снижения ранее назначенной дозы. В частности, с 24 миллиграммов, которые были определены для ежедневного приёма, они согласились на употребление лишь 8 миллиграммов. Думаю, общество вполне может самостоятельно объяснить, чему могли служить такие пороки», — заявил Сарджвеладзе.



По словам Михаила Сарджвеладзе, фиксируются попытки выноса наркотических средств за пределы учреждений, на что государство реагирует жёстко.



«В большинстве случаев лица, которые перешли в государственные структуры, пытаются вынести наркотическое средство. Система готова к тому, чтобы давление в этом направлении было максимально сильным. Естественно, выявление таких обстоятельств осуществляется, и мы будем нацелены на то, чтобы ни один подобный инцидент не был зафиксирован. В случае выявления такой попытки реакция будет строгой. Ни одно учреждение государства не сможет мириться с этим», — заявил Сарджвеладзе.



Как отметил министр здравоохранения на брифинге, активно продолжаются и следующие фазы реформы, чтобы заместительная терапия была максимально ориентирована на результат.



«Ранее существовавшая практика — частная система заместительной терапии — была полностью ориентирована на легальное обеспечение наркотиками. Нам придётся полностью изменить этот подход и сосредоточиться на том, чтобы эффект выздоровления был максимально высоким. Это означает увеличение случаев длительной ремиссии, большую ориентацию на этот результат. К сожалению, существовала практика увеличения доз в случае отдельных бенефициаров, и в целом цифры тоже это показывали. Количество случаев лечения, завершившихся хорошим результатом, было критически мало или вовсе отсутствовало. Мы изменим и этот подход», — заявил Сарджвеладзе.





