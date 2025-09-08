Представитель ГМ: Некоторые бывшие члены, выгнанные из команды, способствуют росту радикализма в Грузии

«Ещё раз подтвердилось то, о чём говорил премьер-министр — некоторые бывшие члены, выгнанные из команды, способствуют росту радикализма в Грузии», — заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.



Матикашвили прокомментировал заявление члена «Национального движения» Софо Джапаридзе, в котором говорилось, что «Кобахидзе и «Грузинская мечта» должны ожидать ещё много сюрпризов от их бывших соратников».



«Джапаридзе сболтнула, не знаю, предал ли её подсознательный импульс или что-то ещё, но премьер говорил именно об этом. Всем должно быть ясно: кто нарушает закон, предаёт родину и совершает преступление, к тому законом и государством будут применяться самые строгие меры. Вы хорошо знаете, что мы пока не называем фамилии и имена. Здесь речь не идёт о конкретно идентифицированных лицах, однако очевидно, что отстранённые люди в определённой форме пытались поддерживать и финансировать радикализм», — отметил Давит Матикашвили.





