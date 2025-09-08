Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представитель ГМ: Некоторые бывшие члены, выгнанные из команды, способствуют росту радикализма в Грузии


08.09.2025   15:12


«Ещё раз подтвердилось то, о чём говорил премьер-министр — некоторые бывшие члены, выгнанные из команды, способствуют росту радикализма в Грузии», — заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.

Матикашвили прокомментировал заявление члена «Национального движения» Софо Джапаридзе, в котором говорилось, что «Кобахидзе и «Грузинская мечта» должны ожидать ещё много сюрпризов от их бывших соратников».

«Джапаридзе сболтнула, не знаю, предал ли её подсознательный импульс или что-то ещё, но премьер говорил именно об этом. Всем должно быть ясно: кто нарушает закон, предаёт родину и совершает преступление, к тому законом и государством будут применяться самые строгие меры. Вы хорошо знаете, что мы пока не называем фамилии и имена. Здесь речь не идёт о конкретно идентифицированных лицах, однако очевидно, что отстранённые люди в определённой форме пытались поддерживать и финансировать радикализм», — отметил Давит Матикашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна