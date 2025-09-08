В Еврокомиссии ожидают от властей Грузии конкретных шагов для решения вопросов, поднятых в рекомендациях

«Могу подтвердить, что власти Грузии ответили на письмо, отправленное Европейской комиссией в июле. Мы всё ещё оцениваем письмо, и комиссия ожидает, что власти Грузии предпримут конкретные шаги для решения всех вопросов, поднятых в рекомендациях комиссии», — заявил официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.



По его словам, «замораживание банковских счетов организаций гражданского общества — это ещё один шаг против демократии».



«На прошлой неделе власти Грузии сделали ещё один шаг против демократии в стране, заморозив банковские счета независимых организаций гражданского общества. Это очередное посягательство на основные права и использование судебной системы в качестве инструмента репрессий. Европейский союз призывает власти Грузии немедленно отменить это решение», — заявил Маркус Ламмерт.







