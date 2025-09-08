Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Еврокомиссии ожидают от властей Грузии конкретных шагов для решения вопросов, поднятых в рекомендациях


08.09.2025   15:54


«Могу подтвердить, что власти Грузии ответили на письмо, отправленное Европейской комиссией в июле. Мы всё ещё оцениваем письмо, и комиссия ожидает, что власти Грузии предпримут конкретные шаги для решения всех вопросов, поднятых в рекомендациях комиссии», — заявил официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

По его словам, «замораживание банковских счетов организаций гражданского общества — это ещё один шаг против демократии».

«На прошлой неделе власти Грузии сделали ещё один шаг против демократии в стране, заморозив банковские счета независимых организаций гражданского общества. Это очередное посягательство на основные права и использование судебной системы в качестве инструмента репрессий. Европейский союз призывает власти Грузии немедленно отменить это решение», — заявил Маркус Ламмерт.


