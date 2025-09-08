|
Хабеишвили: Последние несколько дней отмечается дополнительная истерика по мирной революции 4 октября
08.09.2025 18:22
Последние несколько дней отмечается дополнительная истерика по мирной революции 4 октябяря – Угрозы свидетельствуют об истерике и панике Иванишвили-Кобахидзе-Мдинарадзе! Режим Иванишвили рушится – абсолютное падение, и они со страху начали «угрожать», - об этом в социальной сети пишет председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.
По его словам, „4 октября должно быть много людей».
«Специальное заявление: последние несколько дней отмечается дополнительная истерика по мирной революции 4 октябяря – Угрозы свидетельствуют об истерике и панике Иванишвили-Кобахидзе-Мдинарадзе! Режим Иванишвили рушится – абсолютное падение, и они со страху начали «угрожать»!
Думаю только о победе, нашей, Грузии, грузинского народа!
Бросают предположения и сожаления в том что меня арестуют, в меня будут стрелять, и всё в таком духе, это всё свидетельствует только об одном – поражение Иванишвили неизбежно! Любыми подобными действиями они окончательно подтвердят и объявят о своей фактической капитуляции!
Мы должны понимать, что мы никогда не были так близко к победе, в любом случае - 4 октября, нас должно быть много! Мы одержим безоговорочную победу! Мобилизуемся, приготовимся к празднованию победы!
Да здравствует Грузия! Господи, благослови нашу родину, наш народ!» – пишет Хабеишвили.
