Хабеишвили: Последние несколько дней отмечается дополнительная истерика по мирной революции 4 октября

08.09.2025 18:22





Последние несколько дней отмечается дополнительная истерика по мирной революции 4 октябяря – Угрозы свидетельствуют об истерике и панике Иванишвили-Кобахидзе-Мдинарадзе! Режим Иванишвили рушится – абсолютное падение, и они со страху начали «угрожать», - об этом в социальной сети пишет председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.



По его словам, „4 октября должно быть много людей».



«Специальное заявление: последние несколько дней отмечается дополнительная истерика по мирной революции 4 октябяря – Угрозы свидетельствуют об истерике и панике Иванишвили-Кобахидзе-Мдинарадзе! Режим Иванишвили рушится – абсолютное падение, и они со страху начали «угрожать»!



Думаю только о победе, нашей, Грузии, грузинского народа!



Бросают предположения и сожаления в том что меня арестуют, в меня будут стрелять, и всё в таком духе, это всё свидетельствует только об одном – поражение Иванишвили неизбежно! Любыми подобными действиями они окончательно подтвердят и объявят о своей фактической капитуляции!



Мы должны понимать, что мы никогда не были так близко к победе, в любом случае - 4 октября, нас должно быть много! Мы одержим безоговорочную победу! Мобилизуемся, приготовимся к празднованию победы!



Да здравствует Грузия! Господи, благослови нашу родину, наш народ!» – пишет Хабеишвили.





