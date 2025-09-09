Украина и Еврокомиссия начали скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении

Украина и Еврокомиссия начали скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении, посвященный сельскому хозяйству.



Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



Скрининговые встречи по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", стартовали в Брюсселе накануне. Встречи продлятся до 10 сентября, и проходят в гибридном формате.



Украинскую делегацию возглавляет главный переговорщик, вице-премьер-министр Тарас Качка. Участие в сессиях также принимают представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.



Раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" охватывает большое количество обязательных норм, большинство из которых начнут действовать в Украине с момента вступления, без необходимости принятия дополнительных нормативно-правовых актов. Правильное применение этих правил, а также их эффективное выполнение и контроль со стороны профессиональной публичной администрации являются критически важными для функционирования Общей аграрной политики ЕС.



Для справки, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.





