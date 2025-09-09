Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Хабеишвили: Конец близок, грузинскому народу невозможно этим не воспользоваться


09.09.2025   12:36


«Женщин избивали, плевали в них — всё это было согласовано с Мдинарадзе. Сегодня в 20:00 как можно больше людей должно собраться, и ответ должен быть, разумеется, мирным», — заявил председатель политсовета «Национального движения» Леван Хабеишвили.

Хабеишвили прокомментировал инцидент на проспекте Меликишвили у предвыборного штаба Кахи Каладзе.

«Это было согласовано с Мдинарадзе. Мдинарадзе теперь стал «железной рукой», этот трус. Он дал задание: идите и докажите, что вы мужчины. Только они доказали, что являются абсолютными трусами. Женщин били, плевали в них, наносили удары руками. Очевидно, это было согласовано. «Милиционеры» стояли рядом, им плевали в лицо, и если бы это не было согласовано, разве кого-нибудь не задержали бы? Конечно, задержали бы. Мы должны понимать, что это — истерика Иванишвили. Всё это показывает, что конец близок, и невозможно, чтобы грузинский народ этим не воспользовался. Сегодня в 20:00 как можно больше людей должно собраться, и ответ должен быть, разумеется, мирным. Нас будет больше с каждым днём, а 4-го вас вообще уже не будет», — заявил Леван Хабеишвили.


