«Гахария за Грузию» заявляет, что не отказывается от бойкота парламентской деятельности

По информации партии «Гахария за Грузию», их партия остается в политическом бойкоте, а позиция касательно использования парламентских мандатов не изменилась.



Как отмечается в заявлении, обращение к парламенту это процедурный вопрос, который был пройден и 6 месяцев назад.



«Мы остаемся в политическом бойкоте! Касательно мандатов, которые уже многократно пройденная тема, ситуация не изменилась!



Это процедурный вопрос, который мы прошли и 6 месяцев назад (например, при заполнении декларации).



Мы остаемся в политическом бойкоте!» - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой партии.



Для справки, по информации «Имеди», партия «Гахария – за Грузию» прекратила бойкот и входит в парламент. Как отмечает «Имеди», восемь замещающих депутатов с прекращенными мандатами от партии Гахария обратились к председателю парламента с письмом, где отмечается, что они прекратили деятельность, несовместимую со статусом члена парламента. По данным «Имеди», они обращаются к Шалве Папуашвили «действовать в порядке, определенном законодательством».





